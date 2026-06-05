ปลัดคลังย้ำ “จนไม่จริง” หมดสิทธิได้บัตรสวัสดิการฯ เหตุงบจำกัด ต้องใช้ตรงจุด วอนหยุดดราม่า!

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ผู้ที่ได้สิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ตามเกณฑ์ใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆ เท่านั้น เพราะวัตถุประสงค์ที่กระทรวงการคลัง และรัฐบาลตั้งใจจะดำเนินการ คือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยากจนที่สุด ไม่มีคนดูแล หรืออยู่คนเดียว ดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม และมีลูกหลานดูแลอยู่จากการเอาสิทธิพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ก็เป็นการยืนยันแล้วว่าบุคคลนั้นมีคนดูแล
นายลวรณ กล่าวว่า สิทธิการหักลดหย่อนภาษี 30,000 บาทต่อปี เท่ากับลูกได้ดูแลพ่อหรือแม่ 2,500 บาท/คน/เดือน ซึ่งมากกว่า 300 บาท ที่ได้รับจากรัฐบาลให้เยอะ ตรงนี้คือหลักที่ถูกนำมาพิจารณา
ส่วนประเด็นที่ลูกนำสิทธิพ่อ-แม่ ไปหักลดหย่อนภาษี ซึ่งทำให้ถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เลี้ยงดูพ่อ-แม่ นั้น ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า พ่อ-แม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังมีระบบข้อมูลที่สามารถเช็กได้ทั้งหมดว่าลูกมีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้วได้มีการดูแลพ่อแม่จริงหรือไม่ ตรงนี้เป็นการดำเนินการแบบตรงไปตรงมาที่สุด โดยการพิจารณาจะใช้เกณฑ์การยื่นภาษีของปีที่ผ่านมาแล้ว เพื่อไม่ให้โอกาสใครไปแต่งตัวเลขเพื่อทำให้เข้าเกณฑ์ใหม่ของโครงการ
ทั้งนี้ ได้สั่งให้กรมสรรพากรไปเร่งสรุปรายละเอียดตัวเลขการยื่นลดหย่อนภาษี แต่เชื่อว่าจะมีคนที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการฯ จากเกณฑ์นี้น้อยมาก โดยมองว่า วันนี้ควรเป็นการหารือกันว่าวิธีคิดนี้ ถูกหรือผิด ไม่ใช่จำนวนคนที่จะถูกตัดออกจากเกณฑ์นี้ว่ามีมากหรือน้อยเท่าไร เราไม่ได้พูดกันตรงนี้ กระทรวงการคลัง ยืนยันความคิดว่าสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับเกณฑ์นี้เรามองอย่างไร หากได้ตัวเลขจากกรมสรรพากรมาแล้ว ก็จะรู้ในเบื้องต้นว่าจะมีกี่คนที่หลุดจากโครงการนี้ ด้วยเกณฑ์นี้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิอยู่ 13.18 ล้านคน
ส่วนกรณีที่ลูกสมัครใจไม่นำพ่อ-แม่ มาหักลดหย่อนภาษี และพ่อแม่ของกลุ่มนี้เข้าเกณฑ์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด ก็จะได้รับสิทธิตามโครงการดังกล่าว ขณะที่ลูกที่นำพ่อ-แม่ มาหักลดหย่อนภาษีแล้ว แต่ไม่มีการเลี้ยงดู แบบนี้ต่างหากถึงจะเรียกว่า “ลูกอกตัญญู” เพราะเอาสิทธิของพ่อแม่มาใช้แล้ว แต่ไม่ดูแลจริง
ปลัดกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใหม่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย่อมมีแรงต้านท้าน แรงเสียดทานแน่นอน แต่ขอให้พูดคุยกันด้วยเหตุผล แต่ละคนต้องการสวัสดิการจากรัฐบาลไม่เหมือนกัน ถ้าวันนี้รัฐบาลสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แยกคัดกรองให้ชัดเจน รัฐบาลก็สามารถประหยัดงบประมาณที่ใช้ในส่วนนี้ได้ หรือทำให้โครงการเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ภายใต้งบประมาณที่มีจำกัด
“ต้องยอมรับว่า เราไม่ได้มีงบประมาณเยอะแบบใช้ได้ไม่จำกัด เรามีงบประมาณอยู่จำกัด การใช้จ่ายจึงต้องถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามวัตถุประสงค์ และต้องโปร่งใส วันนี้เราทำได้ ก็ถือเป็นการใช้เงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า ส่วนประเด็นดราม่าต่าง ๆ อยากจะขอว่าอย่าดราม่ากันเลย ถ้าคนที่มีลูกดูแลอยู่แล้ว ก็อยากให้ไปใช้สิทธิส่วนอื่นที่เหมาะสมมากกว่า รัฐบาลพร้อมดูแลอยู่แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะหลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรงนี้รัฐบาลมีมาตรการดูแลแน่นอน ขึ้นอยู่ว่าเป็นมาตรการแบบไหน กำลังพิจารณาอยู่ โดยยอมรับว่าอาจเป็นโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 มีความเป็นไปได้สูงมาก”