ผบ.ตร.ลงพื้นที่สังขละบุรีติดตามคดีการตาย "น้ององุ่น" อยู่ระหว่างรอผลตรวจพิสูจน์ทางนิติฯ

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พลตำรวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของ น้ององุ่น เด็กหญิงวัย 7 ขวบ หลังหายตัวออกจากบ้านนาน 3 วัน ก่อนถูกพบเป็นศพใต้กอไผ่ภายในสวนยางพารา พื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ พลตำรวจโท พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมชุดสืบสวน พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี เบื้องต้นคาดว่า น้ององุ่นเสียชีวิตในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันที่ 30 พฤษภาคม ที่่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการสืบสวนทางเทคนิค ขณะนี้ ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยังอยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการ เพื่อนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวน โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนของคดีมากขึ้นในเร็ววันนี้
พร้อมกันนี้ พลตำรวจโท พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมชุดสืบสวน พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี เบื้องต้นคาดว่า น้ององุ่นเสียชีวิตในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันที่ 30 พฤษภาคม ที่่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการสืบสวนทางเทคนิค ขณะนี้ ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยังอยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการ เพื่อนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวน โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนของคดีมากขึ้นในเร็ววันนี้