รมช.กษ.ชี้ระบบสหกรณ์โรงเรียนไม่ใช่แค่ ศก.แต่หวังปลูกฝังคุณธรรม-ซื่อสัตย์ ยกระดับให้ทันดิจิทัล

น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเปิดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2569 ว่า ระบบสหกรณ์ในโรงเรียนไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของระบบเศรษฐกิจ แต่เป็นวิถีชีวิตที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ การรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย ความสามัคคี และการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชนและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่สังคมไทย ตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทั่วประเทศแล้วถึง 35,596 แห่ง มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 1,103 แห่ง และมีครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมครูสหกรณ์อีกกว่า 20,000 คน
สำหรับการจัดงานในปีนี้ เน้นการเผยแพร่ผลสำเร็จและการขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับสหกรณ์นักเรียนให้เท่าทันยุคดิจิทัลและมีความยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีแผนการพัฒนาเชิงรุกผ่านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาจัดทำระบบจัดการเรียนรู้ด้วยการบรรจุสื่อและฐานข้อมูลความรู้ทางอากาศ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ มีการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัด หรือ Co-op Lab ให้นักเรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุวิชาสหกรณ์ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนเป็นกลไกหลักในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ
สำหรับการจัดงานในปีนี้ เน้นการเผยแพร่ผลสำเร็จและการขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับสหกรณ์นักเรียนให้เท่าทันยุคดิจิทัลและมีความยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีแผนการพัฒนาเชิงรุกผ่านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาจัดทำระบบจัดการเรียนรู้ด้วยการบรรจุสื่อและฐานข้อมูลความรู้ทางอากาศ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ มีการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัด หรือ Co-op Lab ให้นักเรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุวิชาสหกรณ์ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนเป็นกลไกหลักในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ