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หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -9.64 จุด มูลค่าการซื้อขายรวม 43,713.83 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (5 มิ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,585.15 จุด ลดลง 9.64 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.60 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 43,713.83 ล้านบาท