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จีน-ฮ่องกงคุมเข้มชุมนุมการเมือง หวั่นป่วนวันครบรอบ 37 ปี เทียนอันเหมิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ คุมเข้มเหตุชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายจุด เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการประท้วง เนื่องจากเมื่อวานนี้ (4 มิ.ย.) เป็นวันครบรอบ 37 ปี เหตุปราบปรามผู้ประท้วง ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง