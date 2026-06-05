"ปกรณ์" ยัน รบ.ไม่กังวลศาลฯ สั่งแจงเพิ่ม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสน ล. เชื่อคลังจัดการได้

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ภายใน 7 วัน ว่า รัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติม เพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้ว เมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ศาลจะนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไป พร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติ
ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้กังวล และส่วนตัวก็ไม่กังวล เพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดคือก่อนออก พ.ร.ก. และกฎหมายทุกฉบับเพราะการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบ ซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากขณะนั้นไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินตอนนั้นไม่ค่อยดี จึงต้องใช้วิธีดังกล่าว พร้อมย้ำว่า ต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาล ว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็พูดได้หมด
ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้กังวล และส่วนตัวก็ไม่กังวล เพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดคือก่อนออก พ.ร.ก. และกฎหมายทุกฉบับเพราะการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบ ซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากขณะนั้นไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินตอนนั้นไม่ค่อยดี จึงต้องใช้วิธีดังกล่าว พร้อมย้ำว่า ต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาล ว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็พูดได้หมด