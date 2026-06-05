ศอ.บต.จัดกิจกรรมอบรมฯ เครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ หวังพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ

วันนี้ (5 มิ.ย.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ (Southern Border Business Network : SBN) โดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่
โอกาสนี้ นางสาวขวัญจิต เคียงตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ได้ร่วมพบปะและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเน้นย้ำว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเติบโตได้อย่างมั่นคง ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง ควบคู่กับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ การจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของผู้จัดที่มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามาถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
โอกาสนี้ นางสาวขวัญจิต เคียงตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ได้ร่วมพบปะและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเน้นย้ำว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเติบโตได้อย่างมั่นคง ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง ควบคู่กับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ การจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของผู้จัดที่มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามาถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม