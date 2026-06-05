สนค.เผยเงินเฟ้อ พ.ค.69 เพิ่มขึ้น 2.79% หลังราคาน้ำมันสูงจากพิษตะวันออกกลาง

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือเงินเฟ้อของไทย เดือนพฤษภาคม 2569 เท่ากับ 103.20 เพิ่มขึ้น 2.79 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2568 และเพิ่มขึ้น 0.17 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 5 เดือน สูงขึ้น 0.82 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เพิ่มขึ้น 0.92 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อน ส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 5 เดือน อยู่ที่ 0.70 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ สาเหตุมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมทั้งการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวขึ้น ขณะที่ราคาอาหารสำเร็จรูปปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าครองชีพส่วนนี้เพิ่มชัดเจน นอกจากนี้ ราคาผักสดยังสูงกว่าปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ สาเหตุมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมทั้งการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวขึ้น ขณะที่ราคาอาหารสำเร็จรูปปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าครองชีพส่วนนี้เพิ่มชัดเจน นอกจากนี้ ราคาผักสดยังสูงกว่าปีก่อนหน้า