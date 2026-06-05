ที่ปรึกษา พม.เปิดงาน HUAHIN LGBTQ+ Festival Thailand 2026 ฉลอง Pride Month

ดร.เอนกชัย เรืองรัตนากร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดงาน HUAHIN LGBTQ+ Festival Thailand 2026 เพื่อเฉลิมฉลอง Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจ แสดงพลังสนับสนุนสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ และเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยมี นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส คุณสุไพรพล เพ็ญแข, นายสรรภพ อึ้งรัศมี รองนายกเทศมนตรีนครหัวหิน นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ นางวาสนา ศรีกาญจนา ที่ปรึกษาสมาคมฯ ดร.สิริกร หน่อทิม นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย จ.ประจวบฯ พญ.อรพิน กิตติพิทยา ผู้ก่อตั้ง “อรพิน เวลเนส คลินิก” พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก.สภ.หัวหิน แขกผู้มีเกียรติ บรรดาสาวงามนานาชาติจากเวที Mrs.Tourism Queen International 2026 และกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQ+ จากหลากหลายประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมร่วมกันปล่อยลูกโป่งหลากสีขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นขบวนพาเหรด Pride ที่สะบัดธงรุ้งเคลื่อนจากศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ไปยังโรงแรมอมารี หัวหิน สร้างความครึกครื้นและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมส่งกำลังใจอยู่สองข้างทาง