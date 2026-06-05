ชุมชนธุรกิจจีนคัดค้านสหรัฐฯ เก็บภาษีนำเข้าเพิ่ม ร้องหยุดมาตรการจำกัดทางการค้า

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ว่า สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ( ซีซีพีไอที ) ออกแถลงการณ์ ว่า ชุมชนธุรกิจของจีนมีความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง และขอคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อแผนการของสหรัฐฯ ที่จะจัดเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมอีก 12.5 เปอร์เซ็นต์ กับสินค้าของจีน โดยให้เหตุผลเรื่องการใช้แรงงานภาคบังคับ
มาตรการภาษีดังกล่าว เป็นการนำมาตรฐานภายในประเทศและกฎเกณฑ์ฝ่ายเดียวของสหรัฐฯ มาบังคับใช้กับระบบเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการหันหลังและเบี่ยงเบนไปจากกฎระเบียบของระบบการค้าพหุภาคี
ทั้งนี้ ซีซีพีไอที ขอเรียกร้องให้สหรัฐฯ หยุดการเหมารวม และการบังคับใช้มาตรการจำกัดทางการค้าอย่างเกินขอบเขต และควรหันมาจัดการกับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเหมาะสม ผ่านการเจรจาและหารือร่วมกัน และกระตุ้นเตือนให้สหรัฐร่วมมือกันรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
มาตรการภาษีดังกล่าว เป็นการนำมาตรฐานภายในประเทศและกฎเกณฑ์ฝ่ายเดียวของสหรัฐฯ มาบังคับใช้กับระบบเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการหันหลังและเบี่ยงเบนไปจากกฎระเบียบของระบบการค้าพหุภาคี
ทั้งนี้ ซีซีพีไอที ขอเรียกร้องให้สหรัฐฯ หยุดการเหมารวม และการบังคับใช้มาตรการจำกัดทางการค้าอย่างเกินขอบเขต และควรหันมาจัดการกับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเหมาะสม ผ่านการเจรจาและหารือร่วมกัน และกระตุ้นเตือนให้สหรัฐร่วมมือกันรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก