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หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +1.47 จุด มูลค่าการซื้อขายรวม 17,628.64 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (5 มิ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,596.26 จุด ปรับขึ้น 1.47 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.09 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 17,628.64 ล้านบาท