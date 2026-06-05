สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครน - คว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซีย

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายให้ความช่วยเหลือยูเครน และคว่ำบาตรภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจรัสเซีย โดยไม่สนใจข้อคัดค้านจากผู้นำพรรครีพับลิกันที่เตือนว่าร่างกฎหมายนี้จะบ่อนทำลายการเจรจาที่จะมีผลลัพธ์ที่เข้มงวดมากกว่า
ร่างกฎหมายฉบับนี้ เสนอโดย ส.ส.เกรกอรี่ มีคส์ จากพรรคเดโมแครต รัฐนิวยอร์ก ในการให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงและการฟื้นฟูมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ และจะจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สำหรับด้านการป้องกันประเทศของยูเครน ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 226 ต่อ 195 เสียง
ร่างกฎหมายฉบับนี้ เสนอโดย ส.ส.เกรกอรี่ มีคส์ จากพรรคเดโมแครต รัฐนิวยอร์ก ในการให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงและการฟื้นฟูมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ และจะจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สำหรับด้านการป้องกันประเทศของยูเครน ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 226 ต่อ 195 เสียง