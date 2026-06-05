xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ร่วง 250 บ. ทองรูปพรรณขายออก 69,650 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2569 เวลา 09:02 (ครั้งที่ 1) ปรับลดลง 250 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 68,650.00 บาท ขายออก 68,850.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 67,280.08 บาท ขายออก 69,650.00 บาท