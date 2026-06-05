ผู้นำยูเครนร้องผู้นำรัสเซียเปิดเจรจาโดยตรงในความพยายามยุติสงคราม

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เรียกร้องให้มีการพบปะเจรจาโดยตรงในความพยายามครั้งใหม่ที่จะยุติสงคราม
จดหมายระบุว่า การรอจนกว่าสงครามในยุโรปจะกลายเป็นจุดสนใจของสหรัฐฯ อีกครั้งนั้นเป็นเรื่องผิดพลาด พร้อมเสริมว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการมีส่วนร่วมโดยตรงระหว่างยูเครนและรัสเซียเท่านั้น นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มีการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของการเจรจา ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่ประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธไปก่อนหน้านี้
จดหมายระบุว่า การรอจนกว่าสงครามในยุโรปจะกลายเป็นจุดสนใจของสหรัฐฯ อีกครั้งนั้นเป็นเรื่องผิดพลาด พร้อมเสริมว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการมีส่วนร่วมโดยตรงระหว่างยูเครนและรัสเซียเท่านั้น นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มีการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของการเจรจา ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่ประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธไปก่อนหน้านี้