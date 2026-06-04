พรรคกล้าธรรมถอนชื่อหนุนร่างแก้ไข รธน.ฉบับเพื่อไทย หวั่นขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และโฆษกพรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่า พรรคกล้าธรรมได้พิจารณารายละเอียดของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยพรรคมีความกังวลว่า บางส่วนของร่างอาจขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 ซึ่งได้วางหลักการไว้ว่า รัฐสภาไม่อาจกำหนดให้ประชาชนเลือก ส.ส.ร.ได้โดยตรง ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาข้อกฎหมายและความไม่ชัดเจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พรรคกล้าธรรมจึงมีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ ถอนรายชื่อออกจากร่างที่พรรคเพื่อไทยเสนอ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสอดคล้องกับกรอบกฎหมายสูงสุดของประเทศ