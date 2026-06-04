กรมอนามัยเตือนผู้สูงอายุระวัง"ภาวะช่องปากเปราะบาง"เสี่ยงร่างกายเสื่อมถอยเร็ว

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ปัญหาสุขภาพที่มักถูกมองข้ามแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะภาวะช่องปากเปราะบาง (Oral Frailty) ซึ่งเป็นภาวะการถดถอยของการทำงานในช่องปากตามวัย เช่น ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และต่อมน้ำลายลดลง
ภาวะนี้ ถือเป็นภัยเงียบที่สำคัญ เพราะการสูญเสียฟันและการถดถอยการทำงานในช่องปากเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร กลืนลำบาก นำไปสู่ความรู้สึกเบื่ออาหารเลี่ยงการรับประทานอาหารจำพวกโปรตีนและเส้นใย ส่งผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ น้ำหนักลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะร่างกายเปราะบาง (Physical Frailty) และภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (sarcopenia) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุ หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมถอยอย่างรวดเร็ว
ภาวะนี้ ถือเป็นภัยเงียบที่สำคัญ เพราะการสูญเสียฟันและการถดถอยการทำงานในช่องปากเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร กลืนลำบาก นำไปสู่ความรู้สึกเบื่ออาหารเลี่ยงการรับประทานอาหารจำพวกโปรตีนและเส้นใย ส่งผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ น้ำหนักลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะร่างกายเปราะบาง (Physical Frailty) และภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (sarcopenia) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุ หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมถอยอย่างรวดเร็ว