เนปาลช่วย "เซอร์ปา" ลงจากเขาเอเวอเรสต์สำเร็จ หลังรอดตายปาฏิหาริย์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ว่า นายดาวา เชอร์ปา วัย 52 ปีชาวเนปาล ได้รับการช่วยเหลือจากยอดเขาเอเวอเรสต์ หลังรอดชีวิตอยู่บนเนินเขาของภูเขาประมาณ 1 สัปดาห์ โดยปราศจากอาหารและออกซิเจน ซึ่งถือเป็นกรณีการรอดชีวิตที่หาได้ยากในสภาวะเช่นนี้
นายเชอร์ปา กำลังเดินทางกลับพร้อมกับนักปีนเขาชาวโปแลนด์ หลังจากไม่สามารถพิชิตยอดเขาที่ความสูง 8,849 เมตรได้ ก่อนที่เขาจะหายตัวไประหว่างแคมป์ 3 และแคมป์ 4 และถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขณะที่ลูกค้าของเขาได้กลับลงไปยังเบสแคมป์แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า พวกเขาพลัดหลงกันได้อย่างไร
นายเชอร์ปา กำลังเดินทางกลับพร้อมกับนักปีนเขาชาวโปแลนด์ หลังจากไม่สามารถพิชิตยอดเขาที่ความสูง 8,849 เมตรได้ ก่อนที่เขาจะหายตัวไประหว่างแคมป์ 3 และแคมป์ 4 และถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขณะที่ลูกค้าของเขาได้กลับลงไปยังเบสแคมป์แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า พวกเขาพลัดหลงกันได้อย่างไร