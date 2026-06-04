วธ.จัดพิธีทางศาสนา เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ พระราชินี

น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยนายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) น.สส.รัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรมว.วธ. ผู้บริหารวธ. ผู้นำองค์การศาสนา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธี
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาอย่างเสมอภาค รวมทั้งทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ อันเป็นรากฐานสำคัญในการหล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีของคคนไทย การรวมพลังของศาสนิกชนทั้ง 5 ศาสนาในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธา ความปรองดอง และความสามัคคีของคนไทยทุกศาสนา ที่พร้อมจะร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุขและเข้มแข็ง
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ศน.ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การทางศาสนา 15 องค์การ จาก 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์–ฮินดู และซิกข์ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ศาสนาพุทธ) โดยมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีดุอาอ์ขอพร (ศาสนาอิสลาม) โดยมีผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธาน พิธีอธิษฐานภาวนา (ศาสนาคริสต์) โดยมีบาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พิธีสวดมนต์ขอพร (ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู) โดยมีพระครูสุริยาเทเวศร์ สานักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง เป็นประธาน พิธีสวดอัรดาสและกีรตัน (ศาสนาซิกข์) โดยมีนายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา เป็นประธาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาอย่างเสมอภาค รวมทั้งทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ อันเป็นรากฐานสำคัญในการหล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีของคคนไทย การรวมพลังของศาสนิกชนทั้ง 5 ศาสนาในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธา ความปรองดอง และความสามัคคีของคนไทยทุกศาสนา ที่พร้อมจะร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุขและเข้มแข็ง
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ศน.ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การทางศาสนา 15 องค์การ จาก 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์–ฮินดู และซิกข์ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ศาสนาพุทธ) โดยมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีดุอาอ์ขอพร (ศาสนาอิสลาม) โดยมีผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธาน พิธีอธิษฐานภาวนา (ศาสนาคริสต์) โดยมีบาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พิธีสวดมนต์ขอพร (ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู) โดยมีพระครูสุริยาเทเวศร์ สานักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง เป็นประธาน พิธีสวดอัรดาสและกีรตัน (ศาสนาซิกข์) โดยมีนายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา เป็นประธาน