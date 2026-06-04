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สภาพอากาศกรุงเทพฯ 6 โมงเย็น ฝนตกเล็กน้อยดอนเมือง แนวโน้มคงที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อย ในเขตดอนเมือง เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวโน้มคงที่