ข่าวจริง! มีประกาศเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง มีคำสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนสาธารณสุขแห่งประเทศไทยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรจสอบโดย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา พบว่า เป็นข้อมูลจริง
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 51 (2) แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 มีคำสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ ศก52011/003 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงประกาศการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เพื่อทราบโดยทั่วกัน
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 51 (2) แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 มีคำสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ ศก52011/003 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงประกาศการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เพื่อทราบโดยทั่วกัน