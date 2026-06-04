"จุลพันธ์" ยัน ภท.ถอนชื่อจากร่างแก้ไข รธน.ของ พท. ไม่กระทบสัมพันธ์ 2 พรรค

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย สส.พรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย โดยยอมรับว่า มีความเปลี่ยนแปลงร่างของพรรคเพื่อไทย และมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณา 100 เปอร์เซ็นต์ ลงชื่อโดย 7 พรรคการเมือง แต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติพรรคว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทย ด้วยความห่วงใยในบางประเด็น ก็ต้องน้อมรับฟังด้วยความเคารพ เป็นเรื่องปกติในสภาฯ ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่กระทบความสัมพันธ์ใดๆ การถอนชื่อของพรรคภูมิใจไทย ไม่ใช่มีแค่ 30 คน แต่หมายถึงการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับของพรรคเพื่อไทย
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่กระทบความสัมพันธ์ใดๆ การถอนชื่อของพรรคภูมิใจไทย ไม่ใช่มีแค่ 30 คน แต่หมายถึงการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับของพรรคเพื่อไทย