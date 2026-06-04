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หุ้นไทยปิดภาคบ่าย +6.73 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 89,750.47 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (4 มิ.ย.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,594.79 จุด ปรับขึ้น 6.73 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.42 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 89,750.47 ล้านบาท