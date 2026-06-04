นายกฯ ชี้ปมมณฑลห้วยขวางในไทย จนท.จับผู้กระทำผิดทุกวัน ยันทำภายใต้ กม.

นายอุนทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีย่านห้วยขวางเต็มไปด้วยร้านอาหารจีน จนถูกเรียกชื่อว่า มณฑลห้วยขวาง เพราะเต็มไปด้วยร้านอาหารจีน และเวลาจ่ายเงิน ทางร้านจะไม่รับเงินไทย เนื่องจากไม่มีบัญชีไทย ทำให้รับแต่เงินหยวนเท่านั้น ว่า เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบอยู่แล้ว มีการจับกุมผู้กระทำผิดแทบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือเรื่องชายหาด การข่มขู่ ก็มีการดำเนินการ เจ้าหน้าที่รัฐโดนหาว่ากลั่นแกล้ง ซึ่งยืนยันว่า ทุกอย่างทำภายใต้กฎหมาย และความยุติธรรม ใครไม่ผิดก็กลับไปทำงาน การโยกย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง ถือเป็นกระบวนการปกติทั่วไป