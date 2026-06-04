ข่าวปลอม อย่าแชร์! ประกาศงดเดินทาง-กิจกรรมหลังโควิด-ไข้หวัดใหญ่ระบาด ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่ประกาศงดการเดินทางและกิจกรรมทุกประเภท เนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่ระบาดร้ายแรงนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมควบคุมโรค พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ปัจจุบันปี 2569 ยังไม่มีการออกประกาศ หรือคำสั่งให้งดการเดินทางหรือกิจกรรมทุกประเภทตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐ และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันความสับสนและการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ปัจจุบันปี 2569 ยังไม่มีการออกประกาศ หรือคำสั่งให้งดการเดินทางหรือกิจกรรมทุกประเภทตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐ และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันความสับสนและการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง