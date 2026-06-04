"หมอวรงค์" ร้อง รมว.พณ.ยกเลิก MOU นำเข้าข้าวโพด GMO หวั่นกระทบเกษตรกรไทย

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี รับหนังสือจากสมาคมพืชไร่ กรณี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ลงนาม MOU กับทางสหรัฐอเมริกาในการนำเข้าข้าวโพด GMO ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์จำนวน 1 ล้านตัน และอยู่ในกระบวนการจัดการนั้น
นพ.วรงค์ ระบุว่า การที่นางศุภจีเปิดโอกาสให้มีการลงนามเพื่อนำเข้าข้าวโพด GMO ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่อนุญาตให้เกษตรกรไทยปลูกนั้น ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมนางศุภจีถึงจะไปลงนามให้นำเข้า ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อคนไทยได้ สิ่งที่ประชาชนผู้มายื่นหนังสือกังวลใจคือผลกระทบด้านราคา จริงอยู่ที่ผลผลิตข้าวโพดในประเทศไม่เพียงพอต่อการผลิตอาหารสัตว์ แต่ขณะนี้เกิดสมดุลแล้ว เนื่องจากสามารถใช้ผลผลิตอย่างอื่นมาเป็นวัตถุดิบได้ รวมถึงการนำเข้าข้าวสาลีมาเป็นวัตถุดิบ โดยไม่ใช่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวของข้าวโพด แต่หากข้าวโพด GMO ที่นางศุภจียอมให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์นำเข้ามา จะมีผลกระทบต่อราคาในอนาคตเนื่องจากข้าวโพด GMO มีราคาถูกกว่า จึงเรียกร้องไปยังนางศุภจีให้เห็นแก่เกษตรกร อย่าเห็นแก่นายทุน และเรียกร้องให้ยกเลิกแผนโครงการนี้
ทั้งนี้ ตนมีความจริงใจต่อนางศุภจี หากทำอะไรดีก็ชื่นชม แต่อะไรที่ไม่ถูกต้องจะต้องเตือน การที่นางศุภจีไปเห็นชอบกับสมาคมผู้ประกอบการอาหารสัตว์และนำเข้าข้าวโพด GMO แบบไม่กำหนดระยะเวลาอันตราย โดยในช่วงนี้เป็นช่วงกระบวนการ และหากนำเข้าในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ราคาข้าวโพดจะตกต่ำขนาดไหน จึงขอให้นางศุภจีปรับ หรือยกเลิกแผนงานโครงการนี้เพื่อผลดีต่อภาพรวมธุรกิจอาหารสัตว์ เพื่อพี่น้องค้าพืชไร่และพี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวโพด
นพ.วรงค์ ระบุว่า การที่นางศุภจีเปิดโอกาสให้มีการลงนามเพื่อนำเข้าข้าวโพด GMO ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่อนุญาตให้เกษตรกรไทยปลูกนั้น ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมนางศุภจีถึงจะไปลงนามให้นำเข้า ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อคนไทยได้ สิ่งที่ประชาชนผู้มายื่นหนังสือกังวลใจคือผลกระทบด้านราคา จริงอยู่ที่ผลผลิตข้าวโพดในประเทศไม่เพียงพอต่อการผลิตอาหารสัตว์ แต่ขณะนี้เกิดสมดุลแล้ว เนื่องจากสามารถใช้ผลผลิตอย่างอื่นมาเป็นวัตถุดิบได้ รวมถึงการนำเข้าข้าวสาลีมาเป็นวัตถุดิบ โดยไม่ใช่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวของข้าวโพด แต่หากข้าวโพด GMO ที่นางศุภจียอมให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์นำเข้ามา จะมีผลกระทบต่อราคาในอนาคตเนื่องจากข้าวโพด GMO มีราคาถูกกว่า จึงเรียกร้องไปยังนางศุภจีให้เห็นแก่เกษตรกร อย่าเห็นแก่นายทุน และเรียกร้องให้ยกเลิกแผนโครงการนี้
ทั้งนี้ ตนมีความจริงใจต่อนางศุภจี หากทำอะไรดีก็ชื่นชม แต่อะไรที่ไม่ถูกต้องจะต้องเตือน การที่นางศุภจีไปเห็นชอบกับสมาคมผู้ประกอบการอาหารสัตว์และนำเข้าข้าวโพด GMO แบบไม่กำหนดระยะเวลาอันตราย โดยในช่วงนี้เป็นช่วงกระบวนการ และหากนำเข้าในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ราคาข้าวโพดจะตกต่ำขนาดไหน จึงขอให้นางศุภจีปรับ หรือยกเลิกแผนงานโครงการนี้เพื่อผลดีต่อภาพรวมธุรกิจอาหารสัตว์ เพื่อพี่น้องค้าพืชไร่และพี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวโพด