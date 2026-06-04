รมว.แรงงานมอบแนวทางขับเคลื่อนเลือกตั้ง คกก.ประกันสังคม ย้ำต้องโปร่งใส

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.ลต.) ที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามความพร้อมและมอบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2569 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเข้าสู่คณะกรรมการประกันสังคม ถือเป็นอีกกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางและร่วมขับเคลื่อนระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทย โดยการได้มาซึ่งผู้แทนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้สะท้อนเจตนารมณ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำบทบาทของศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งฯ ในการเป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานเลือกตั้ง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เป็นกลาง และยึดประโยชน์ของนายจ้าง ผู้ประกันตน และระบบประกันสังคมเป็นสำคัญ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกฝ่าย
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเข้าสู่คณะกรรมการประกันสังคม ถือเป็นอีกกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางและร่วมขับเคลื่อนระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทย โดยการได้มาซึ่งผู้แทนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้สะท้อนเจตนารมณ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำบทบาทของศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งฯ ในการเป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานเลือกตั้ง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เป็นกลาง และยึดประโยชน์ของนายจ้าง ผู้ประกันตน และระบบประกันสังคมเป็นสำคัญ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกฝ่าย