รองผู้ว่าฯ หนองคายร่วม ทพ.แถลงตรวจยึดเคตามีนหนัก 300 กก. มูลค่ากว่า 90 ล.

วันนี้ (4 มิ.ย.) นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการ จ.หนองคาย นายกิติภูมิ ดวงพรม นายอำเภอรัตนวาปี พ.อ.ศรณณัฐ นวลมณี ผบ.กรมทหารพรานที่ 21 พ.อ.บริสุทธิ์ สุจินพรหม รองผบ.บก.ควบคุมที่ 2 พ.ต.อ.ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์ ผกก.สภ.รัตนวาปี พ.ต.วิทยา สิงห์อร ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.2104 นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานหนองคาย ตรวจคนเข้าเมือง ตชด. นรข. ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดเคตามีน จำนวน 300 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท ที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2104 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 กองบังคับการควบคุมที่ 2 (ร.13) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จ.หนองคาย
พ.ต.วิทยา สิงห์อร ผบ.ร้อย ฉก.ทพ.2104 กล่าวว่า รับแจ้งจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่บริเวณบ้านน้ำเป ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จึงได้ประสานทหารพรานชุดปฏิบัติการน้ำเป สนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียง วางกำลังเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งพบชายหนึ่งคนแบกกระสอบสีดำ 1 กระสอบ ขึ้นมาจากริมแม่น้ำโขงมาวางไว้ริมตลิ่ง ต่อมามีชายอีกสองคนแบกวัตถุ 2 ก้อน มาวางไว้ข้างกัน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ โดยชายสองคนไหวตัวทันพากันวิ่งลงเรือหันหัวเรือกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านทันที ส่วนอีกคนวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านอาศัยความมืดหลบหนีไปได้
จากการตรวจสอบพบว่า มีกระสอบ 6 ใบ มีตัวอักษรใช้ปากกาเขียนบนถุงแต่ละใบ A-888 จำนวน 300 ห่อ น้ำหนักห่อละ 1 กก. รวมประมาณ 300 กก. ภายในบรรจุยาเสพติดประเภทเคตามีน คาดว่า จะถูกเตรียมนำเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศไทย กระจายไปยังสถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนวาปี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.วิทยา สิงห์อร ผบ.ร้อย ฉก.ทพ.2104 กล่าวว่า รับแจ้งจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่บริเวณบ้านน้ำเป ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จึงได้ประสานทหารพรานชุดปฏิบัติการน้ำเป สนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียง วางกำลังเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งพบชายหนึ่งคนแบกกระสอบสีดำ 1 กระสอบ ขึ้นมาจากริมแม่น้ำโขงมาวางไว้ริมตลิ่ง ต่อมามีชายอีกสองคนแบกวัตถุ 2 ก้อน มาวางไว้ข้างกัน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ โดยชายสองคนไหวตัวทันพากันวิ่งลงเรือหันหัวเรือกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านทันที ส่วนอีกคนวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านอาศัยความมืดหลบหนีไปได้
จากการตรวจสอบพบว่า มีกระสอบ 6 ใบ มีตัวอักษรใช้ปากกาเขียนบนถุงแต่ละใบ A-888 จำนวน 300 ห่อ น้ำหนักห่อละ 1 กก. รวมประมาณ 300 กก. ภายในบรรจุยาเสพติดประเภทเคตามีน คาดว่า จะถูกเตรียมนำเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศไทย กระจายไปยังสถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนวาปี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป