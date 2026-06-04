กพช.เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาท เตรียมเสนอ ครม.

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดพม.และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายยศชนัน แถลงว่า ที่ประชุม กพช.เห็นชอบ ปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการ จาก 800 บาทต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อเดือน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้คนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับประโยชน์ตรงส่วนนี้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการได้รับเบี้ยยังชีพ