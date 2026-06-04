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ราคาทองคำครั้งที่ 12 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 67,522.64 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.46 น.ครั้งที่ 12 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 69,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 68,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 69,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,522.64 บาท