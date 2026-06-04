‘จุลพันธ์’ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศอ.ลต. ติดตามความพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.ลต.) ณ สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามความพร้อมและมอบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2569 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเข้าสู่คณะกรรมการประกันสังคม ถือเป็นอีกกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางและร่วมขับเคลื่อนระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทย โดยการได้มาซึ่งผู้แทนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้สะท้อนเจตนารมณ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำบทบาทของศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งฯ ในการเป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานเลือกตั้ง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เป็นกลาง และยึดประโยชน์ของนายจ้าง ผู้ประกันตน และระบบประกันสังคมเป็นสำคัญ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกฝ่าย
ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งฯ มีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนปฏิบัติงานประจำศูนย์ตลอดช่วงการดำเนินงาน เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. รองรับการสอบถามข้อมูลผ่านหมายเลข 02 956 2929 จำนวน 10 คู่สาย และสายด่วน 1506 กด 9 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ จากรายงานผลการดำเนินงานของ ศอ.ลต. หลังเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยภาพรวมยังไม่พบเรื่องร้องเรียนใดๆ ขณะที่สถิติการติดต่อสอบถามข้อมูลของผู้ประกันตนและนายจ้าง พบว่ามีผู้ใช้บริการติดต่อผ่านหมายเลขตรงของ ศอ.ลต. (02 956 2929) จำนวน 319 สาย และเมื่อรวมกับการให้บริการผ่านสายด่วน 1506 กด 9 มีจำนวนคู่สายสะสมรวมทั้งสิ้น 716 สาย
ด้าน นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งฯ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยจัดตั้ง ศอ.ลต. ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกในทุกมิติ ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เต็มกำลังความสามารถ และมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดการเลือกตั้งทุกภูมิภาคให้มีความรัดกุมและราบรื่นที่สุด