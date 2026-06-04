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หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 12.54 จุด มูลค่าซื้อขาย 54,537 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,600.60 จุด ปรับขึ้น 12.54 จุด หรือ +0.79% มูลค่าซื้อขาย 54,537 ล้านบาท