มทภ.2 ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดน ติดตามความพร้อมกำลังพล-ยุทโธปกรณ์

พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี เพื่อติดตามความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รับฟังปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญกับการดูแลกำลังพลในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สวัสดิการ และความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อให้มีกำลังกายที่เข้มแข็ง กำลังใจที่มั่นคง และขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ในการปกป้องอธิปไตย รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและประชาชน