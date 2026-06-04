มธ.ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดสอบ 6-7 มิ.ย. แนะเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดสอบดังนี้
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569
- ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 17.10 น. การสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่) จำนวนผู้มีสิทธิสอบ 6,747 คน
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569
- ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. การสอบ กรมหม่อนไหม จำนวนผู้มีสิทธิสอบ 1,916 คน
- ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. การสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวนผู้มีสิทธิสอบ 3,260 คน
- ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น.สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวนผู้มีสิทธิสอบ 554 คน
ทั้งนี้ แนะนำผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่จำเป็น