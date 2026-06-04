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ก.คลัง เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกดยืนยันสิทธิ 4-21 มิ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม กดยืนยันสิทธิ วันที่ 4-21 มิ.ย. 69 และจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิพร้อมยืนยันตัวตนในวันที่ 17 ก.ค.69 โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 1 ส.ค.69