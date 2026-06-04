ขนส่งฯ เตรียมออก กม.ป้ายทะเบียน EV รถเก่าไม่ต้องเปลี่ยนป้าย แค่ติดเครื่องหมายพิเศษ

เพจกรมการขนส่งทางบก โพสต์ระบุว่า กรมการขนส่งทางบก ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ รองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ (PM 2.5) โดยมีรายละเอียดข้อเสนอ ดังนี้
1. รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล (จดทะเบียนใหม่) กำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียน "พื้นสีฟ้าสะท้อนแสง"
2. รถไฟฟ้าสาธารณะ และรถใช้งานเฉพาะทาง ให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิม แต่กำหนดให้ติด "เครื่องหมายพิเศษ" ที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิม
3. รถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ (รวมถึงป้ายประมูลและป้ายขาวเดิม) โดยจะใช้เพียงการติด "เครื่องหมายพิเศษ" ที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้น ซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใด