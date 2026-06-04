รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต 6-30 มิ.ย.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม ช่องทางคู่ขนาน บนถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) สถานีดินแดง (OR11) ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 10:00 น. – 30 มิถุนายน 2569 เวลา 24:00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) มีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนาน บริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภ สามารถสัญจรได้ 4 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้