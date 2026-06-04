"เทพไท"หนุน รบ.ทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนใหม่ แนะทำอย่างน้อยปีละ1ครั้ง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เชียร์ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรคนจนใหม่
เมื่อกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ เกี่ยวกับสิทธิ์การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ทำให้หลายคนรู้สึกวิตกกังวล เกี่ยวกับเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง ได้ออกมาในหลายข้อ โดยเฉพาะข้อที่ระบุว่า หากลูกนำชื่อของพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี อาจจะทำให้เสียสิทธิ์การถือบัตรสวัสดิการแห่งงรัฐได้
ซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้อง เพราะกระทรวงการคลังเห็นว่า การนำชื่อของพ่อแม่ไปหักค่าลดหย่อนภาษี แสดงให้เห็นว่าผู้เสียภาษีคนนั้น ได้นำเงินไปดูแลพ่อแม่ตามที่ได้หักไว้ในใบเสียภาษี ซึ่งแสดงว่าพ่อแม่ของบุคคลนั้น ได้รับการเลี้ยงดูตามยอดเงินที่หักภาษีไว้ จึงไม่จำเป็นต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังมีเงื่อนไขอีกหลายข้อ ที่เห็นว่าเป็นการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ เพราะที่ผ่านมาได้มีการปล่อยปละละเลยในการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีบุคคลหลายประเภทที่ได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการการแห่งรัฐ ทั้งที่มีฐานะพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ แต่กลับได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในขณะเดียวกันประชาชนส่วนหนึ่ง ที่เป็นประชาชนยากไร้ ยังเข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อกระทรวงการคลังมาทบทวนหลักเกณฑ์การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ก็เป็นเรื่องที่ดี สามารถทำให้ผู้เสียโอกาสได้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแท้จริง และเป็นการคัดกรองระหว่าง “คนยากจน”กับ“คนอยากจน” ทั้งที่มีฐานะดูแลดูแลตัวเองได้ และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีละ1ครั้ง เพื่อจะได้ตรวจสอบสถานะว่า บุคคลใดบ้างที่ควรจะได้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป และบุคคลใดบ้างที่ควรถูกตัดสิทธิ์การถือบัตรสวัสดิการการแห่งรัฐ เพราะฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นแล้ว
และเห็นด้วยกับกระทรวงการคลังที่มอบให้กระทรวงมหาดไทย ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เสนอชื่อผู้เสียโอกาส หรือยังเข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ เพื่อจะทำให้ผู้ที่เสียโอกาส และเข้าไม่ถึงสิทธิ์การถือบัตรสวัสการแห่งรัฐ และไม่สามารถลงทะเบียนได้ จะได้นำรายชื่อผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ย่อมรู้ดีว่าบุคคลใดบ้าง ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นบุคคลที่ยากจนจริงๆ เมื่อนำรายชื่อไปส่งให้กับกระทรวงการคลังแล้ว กระทรวงการคลังก็จะตรวจสอบอีกขั้นตอนหนึ่ง
จึงสนับสนุนให้รัฐบาลทบทวนสิทธิ์การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ และควรที่จะกระทำปีละ1ครั้งเป็นอย่างน้อย