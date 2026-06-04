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หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 8.79 จุด มูลค่าซื้อขาย 29,567.53 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1,596.85 จุด ปรับขึ้น 8.79 จุด หรือ 0.55% มูลค่าซื้อขาย 29,567.53 ล้านบาท