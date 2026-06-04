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พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่ จ.ปทุมธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อย เข้าปกคลุมบริเวณปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้น 09.30-10.00 น. คาดว่าปกคลุมบริเวณปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง