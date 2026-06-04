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ราคาทองคำครั้งที่ 3 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 69,950 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.54 น.ครั้งที่ 3 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 69,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 68,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 69,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,568.12 บาท