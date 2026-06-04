"นิพิฏฐ์"เปรียบ"อ.สุรพล"หากบวชวัดพรรคส้มขอไม่ใส่บาตร เดินผ่านบ้านผมได้เลย

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เมื่อ อ.สุรพล นิติไกรพจน์ จะเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.พรรคประชาชน
มีผู้ถามเรื่อง พรรคประชาชน เสนอ อ.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาชน
เราเห็นต่างทางการเมืองกันได้ ผมไม่ขัดข้องอะไร เพราะประชาธิปไตย วัดกันด้วยความอดทนต่อความเห็นต่าง
ผมรู้จัก อ.สุรพล นิติไกรพจน์ เพราะนักกฎหมายระดับนี้เราก็รู้จักกันหมดล่ะ
เรื่องความรู้ด้าน กม.มหาชน ไม่ต้องพูดถึง ถือเป็นระดับต้นๆของประเทศ บทความและความเห็นทาง กม.ของอ.สุรพล ผมเก็บไว้หมด
อ.สุรพล อยู่ที่ไหน ทำงานกับใคร ผมว่า มีประโยชน์ทั้งนั้น
หากเป็นพระ อ.สุรพล ก็เปรียบเหมือนพระที่สวดปาฏิโมกข์ได้ ส่วนจะปฏิบัติตามศีล 227 ข้อได้หรือไม่ ค่อยว่ากัน
ผมคิดว่าบวชแล้ว ท่านก็คงไม่อาบัติถึงขั้นปาราชิกหรอก
หากจะผิดบ้างก็คงอยู่กรรมด้วยการเข้าปริวาส หรือ ปลงอาบัติเอาได้
เพียงแต่ถ้าอ.สุรพล นิติไกรพจน์ จะปลงผมและบวชในอาวาสนี้ ก็นิมนต์เดินผ่านบ้านผมได้เลย เพราะผมไม่ใส่บาตรพระที่บวชในวัดนี้
สึกออกมาเมื่อไหร่ แวะมา ผมเลี้ยงโต๊ะจีนอย่างดีเลย/