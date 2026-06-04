รบ.เร่งปั้นข้าราชการรับยุค AI วาง 7 ทักษะดิจิทัล ยกระดับบริการทันสมัยตอบโจทย์ ปชช.

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ลดภาระเอกสาร และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่าย รวดเร็ว และโปร่งใสมากขึ้น ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้เห็นชอบการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566–2570 โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ 7 ด้าน ได้แก่
1. ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
2. การปฏิบัติตามและใช้กฎหมายด้านดิจิทัล (Digital Governance)
3. ภาวะผู้นำด้านดิจิทัล (Digital Leadership)
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน (Digital Technology)
5. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการ (Digital Service)
6. การใช้ประโยชน์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน (Data Utilization and Sharing)
7. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ทั้งผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร รวมถึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายระหว่างผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีโดยตรง และผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไป เพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจและสามารถนำไปใช้ได้จริง ตั้งเป้าภายในปี 2570 ให้ข้าราชการสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการให้บริการผ่าน e-Service การยื่นคำขอผ่าน e-Form การชำระเงินผ่าน e-Payment การรับเอกสารผ่าน e-Document และการออกแบบบริการใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอน อำนวยความสะดวก และยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐให้ตอบโจทย์ประชาชนในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง