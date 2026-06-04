"เทพไท"ชี้มติ ภท.ถอนชื่อหนุนร่างรัฐธรรมนูญเพื่อไทยเหมือนฉีกหน้า แนะจับตาดูท่าทีผลที่ตามมา

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ภูมิใจไทย ฉีกหน้า เพื่อไทย
เมื่อได้ฟังนางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงผลการประชุมพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีการพูดคุยกันเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่า สมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อให้กับร่างของพรรคร่วมรัฐบาล คือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้น เรามีความจำเป็นจะต้องทำเรื่องถอนการลงชื่อ สืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อท่าทีและมติของพรรคภูมิใจไทยเป็นเช่นนี้ ผลที่อาจจะตามมา คือ
1.มติของพรรคภูมิใจไทย ไม่มีการรักษาหน้า หรือไม่รักษามารยาททางการเมืองกับพรรคร่วมรัฐบาลเลย การบังคับให้ส.ส. พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อ ทั้งที่ได้ลงชื่อไปแล้ว เป็นการฉีกหน้าพรรคเพื่อไทยชัดๆ
2.พรรคภูมิใจไทยอ้างเหตุผลว่า เนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย อาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย สามารถฟันธงล่วงหน้าได้เลยว่า ร่างฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภาอย่างแน่นอน
3.พรรคเพื่อไทยจะแสดงออกทางการเมือง ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลอย่างไร เมื่อถูกพรรคแกนนำฉีกหน้าแบบนี้ ถือว่าไม่ให้เกียรติ ไม่แคร์ความรู้สึกของพรรคเพื่อไทยเลย ทางเดียวที่พรรคเพื่อไทยสามารถแสดงออกทางการเมือง เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของพรรคได้ คือถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
ขอให้จับตาดูว่า ทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย จะตัดสินใจทางการเมือง และแก้ปัญหานี้อย่างไร