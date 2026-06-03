ทภ.3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา"พระราชินี"

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 พลเรือโท วีรุดม ม่วงจีน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลในทัพเรือภาคที่ 3 และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 พร้อมทั้งชมรมภริยาทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พิธีประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ