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คืบเหตุไฟไหม้โรงแรมในนิวเดลีเพิ่มเป็น 21 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สื่อท้องถิ่นของอินเดียรายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงแรมในกรุงนิวเดลีของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น 21 ราย

โดยเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิง ระบุว่า มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ 35 คน และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล 3 แห่ง