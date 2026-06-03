สดร.เผยปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ประจำเดือน มิ.ย.

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์น่าติดตาม ประจำเดือนมิถุนายน 2569
9 มิ.ย. ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี (ทิศตะวันตก) 9 ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า - 21:20 น.
13 มิ.ย. ดาวอังคารเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออก) 04:00 น. - รุ่งเช้า
17 มิ.ย. ดาวพฤหัสบดี และดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันตก)
ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า - 20:50 น.
19 มิ.ย. ดาวเรกลัสเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันตก) ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า - 22:40 น.
20 มิ.ย. ดาวศุกร์เคียงกระจุกดาวรวงผึ้ง (ทิศตะวันตก) ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า - 21:20 น.
23 มิ.ย. ดาวสไปกาเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันตก) 9 ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า – 01:00 น.
27 มิ.ย. ดาวแอนทาเรสเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออก) ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า – 04:00 น.