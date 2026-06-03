ตำรวจไซเบอร์เตือน ปชช.ลงทุนขายสินค้าออนไลน์ระวังถูกหลอกให้โอนเงิน

เพจตำรวจไซเบอร์ - บช.สอท.โพสต์ระบุว่าตำรวจไซเบอร์เตือนภัยลงทุนขายสินค้าออนไลน์ “ได้ผลตอบแทนบ้าง” อย่าเพิ่งวางใจ! ช่วงนี้พบคดีมิจฉาชีพแอบอ้างบริษัทที่มีอยู่จริง ทำเว็บไซต์ปลอม บัญชีไลน์ปลอม และเอกสารออนไลน์ปลอม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนหลอกให้โอนเงินเพิ่ม
เช็ก 3 สัญญาณเสี่ยงก่อนโอนเงิน
1. เว็บไซต์เพิ่งเปิด หรือจดทะเบียนไม่นาน
2. บัญชีรับโอนเปลี่ยนบ่อย เป็นบัญชีบุคคล หรือชื่อบริษัทไม่ตรงกับที่อ้าง
3. บัญชีที่โอนผลตอบแทนคืนมาเปลี่ยนตลอด เสี่ยงโยงบัญชีม้าในคดีอื่น
หากสงสัยว่าเสี่ยง อย่าถามช่องทางเดิมที่คุยอยู่ เพราะอาจเป็นคนร้าย ให้ปรึกษาคนใกล้ชิดที่ไว้ใจ ตรวจสอบผ่านช่องทางปลอดภัย เช่น Cyber Check และรีบรวบรวมหลักฐาน ทั้งสลิปโอนเงิน รายการรับเงินคืน ภาพแชท ลิงก์เว็บไซต์ และโปรไฟล์บัญชีไลน์
แจ้งความได้ที่สายด่วน AOC 1441 หรือแจ้งความออนไลน์ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือสถานีตำรวจใกล้บ้าน