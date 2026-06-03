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"ชัยชนะ"ซัด รบ.กู้เงินมาแจกแล้วทวงบุญคุณว่า เป็นผลงาน แต่ไม่บอกนี้คือหนี้สินประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



 นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า"กู้เงินมาแจก แล้วมาทวงบุญคุณว่าเป็นผลงาน แต่ไม่บอกว่านี้คือหนี้สินประเทศ ที่ลูกหลานเราในอนาคต ต้องรับผิดชอบ"