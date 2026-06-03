“อนุชา-อภิสิทธิ์”หาเสียงพหลโยธินซอย 1 ชูพัฒนาทางเท้า-เพิ่มพื้นที่สาธารณะประโยชน์

วันนี้ (3 มิ.ย.) เวลา 07.00 น. ที่ซอยพหลโยธิน ซอย 1 เขตพญาไท นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คณะผู้บริหารพรรค อาทิ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค และนายอนุชาญ กวางทอง ผู้สมัคร สก. เขตพญาไท เบอร์ 7 ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชน
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นายอนุชา ได้เดินทักทาย พี่น้องประชาชน พ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเอง ซึ่งนายอนุชา และผู้บริหารพรรค ได้ร่วมกันใส่บาตรพระขอพรในพื้นที่อีกด้วย
โดยนายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ผลตอบรับดีขึ้นโดยลำดับ แม้ตอนแรกอาจจะไม่มาก แต่ตอนนี้หลังจากลงพื้นที่ทำให้การรับรู้และการตอบรับดีขึ้น แต่เราต้องทำกันอย่างหนัก
“เบื้องต้นวันที่ 17 มิ.ย. หรือ 18 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ เราจะมีการปราศรัย เพื่อนำเสนอนโยบายต่างๆ ให้ครบถ้วน และเก็บเกี่ยวประเด็นของการลงพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนรับทราบ เรายืนยันว่ากรุงเทพฯเป็นได้มากกว่านี้ เพราะ 5 เรื่องหลักที่คุณอนุชา นำเสนอเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนต้องการ แต่การแก้ไขสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีทักษะการบริหารความสามารถในการบริหารงานและมีประสบการณ์ทางการเมืองด้วย“ นานอภิสิทธิ์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายหนึ่งที่เราต้องการผลักดัน คือการใช้พื้นที่เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกทม.ต้องทราบอยู่แล้ว ทำให้เราสามารถนำมาวางแผน และนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์สูงสุดในอดีตภาษีที่ดินยังไม่เก็บภาษีเต็มที่ เจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ทำการเกษตรเพื่อไม่ให้เสียภาษีอัตราที่สูงแต่ ในมุมมองของเราพื้นที่เหล่านั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์สาธารณะได้และกทม.สามารถจูงใจในเรื่องของการลดภาษีได้ ซึ่งสามารถนำมาเป็นพื้นที่ของศิลปะและเกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนอยากทวงถามรัฐบาลหนึ่งเรื่อง คือโครงการช่วยเหลือค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะน้ำมันแพง ตนได้พูดคุยกับวินมอเตอร์ไซค์ โดยรัฐบาลจะช่วยเรื่องราคาน้ำมันและเปิดให้มีการลงทะเบียนแล้ว แต่วินมอเตอร์ไซค์จำนวนมาก ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว และการตอบรับด้วย
“ซึ่งเรื่องนี้ ความจริงทางรัฐมนตรีคลังบอกว่า เป็นการช่วยเหลืออย่างมุ่งเป้าที่จะตรงที่ที่สุดในการแก้ปัญหา จึงอยากทวงถามไปถึงรัฐบาลว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนี้ แล้วตนจะนะเรื่องนี้ไปทวงถามในสภาฯ” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
ส่วนกรณีพรรคประชาชน เปิดตัวนายสุรพล นิติไกรพจน์ นั่งประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าฯกทม.นั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่กังวลอะไร การทำงานการเมืองอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจ
ด้าน นายอนุชา กล่าวต่อว่า ในพื้นที่เขตพญาไท ปัญหาแรกคือทางเท้า ซอยค่อนข้างที่จะแคบเรื่องของมอเตอร์ไซค์รถยนต์สัญจรปกติอยู่แล้ว ส่วนคนเดินฟุตบาทยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เมื่อถามชาวบ้านบอกว่าใช้เวลาเป็นปีก็ยังไม่เสร็จ เราต้องเข้ามาเพื่อให้ทุกท่านมีความมั่นใจหากเรามีโอกาสได้ทำงาน ถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดเราขึ้นจะนำเรื่องไปพูดคุยในสภากทม.และพูดคุยกับผู้ว่าฯกทม.โดยตรงทำให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วขึ้น
“จากที่เดินพบปะประชาชนให้การตอบรับเราเป็นอย่างดี การที่ประชาธิปัตย์ส่งทั้งผู้ว่าฯและ สก.ทุกเขตและมีผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรค หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค ลงพื้นที่ด้วย เริ่มมั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับไม่ใช่แค่เพียงส.ก.รับทราบปัญหาแล้วไปทำอะไรต่อไม่ได้ แต่เราในทุกระดับสามารถนำไปต่อยอดและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นด้วย” นายอนุชา กล่าว
ต่อมานายอนุชา พร้อมด้วยผู้บริหารพรรคได้ขึ้นรถแห่หาเสียงขอคะแนนบนถนนพหลโยธินและมาเดินหาเสียงต่อที่ซอยอารีย์ โดยมีพ่อค้าแม่ ประชาชนให้การต้อนรับ
จากนั้น นายอนุชา และผู้บริหารได้เดินทางต่อมายังพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569 ณ ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม ณ ลทนหน้าพรรคประชาธิปัตย์
อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ (2 มิ.ย.) ในช่วงเย็น นายอนุชา พร้อมด้วย นายรังสรรค์ กียปัจจ์ หรือ ต้น ผู้สมัคร ส.ก. เขตหลักสี่ เบอร์ 4 ได้เดินหาเสียงพร้อมกัน ในพื้นที่ตลาดมาร์เก็ต ทูเดย์ ซอยวิภาวดี 64 เขตหลักสี่ ซึ่งบรรยากาศพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด ให้การต้อนรับ อย่างคึกคัก
นายอนุชา กล่าวว่า ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์พยายามที่จะรณรงค์เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน สำหรับท่านที่พักอาศัยอยู่ในเขตหลักสี่รบกวนช่วยกาหมายเลข 4 ด้วย ส่วนตนอนุชา รบกวนช่วยกาเบอร์ 5 ให้ด้วย เข้าคูหาได้บัตรสองใบ ใบสีเขียวกาเบอร์ 5 ให้ผู้ว่าฯ อีกใบสีชมพูกาเบอร์ 4 เขตหลักสี่
“ผมเองก็มีความเป็นห่วงกทม.จึงมีหน้าที่มานำเสนอนโยบายดีดี ฝากให้ท่านช่วยพิจารณาพรรคประชาธิปัตย์ทั้งส.ก.และผู้ว่าฯ มาทำหน้าที่รับใช้พี่น้องชาวหลักสี่และชาวกทม.อีกครั้งนึง” นายอนุชา กล่าว
จากนั้นนายอนุชา ได้เดินหาเสียงภายในซอยวิภาวดี 64 ทักทายพี่น้องประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร แบบเคาะประตู ก่อนพูดคุยรับฟังปัญหา กับคณะกรรมการชุมชนมหานครนิเวศน์ ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง น้ำรอการระบาย การลอกท่อ ปัญหาการจราจร ผิวถนน ต้นไม้พันสายไฟ หลังรับฟังปัญหา นายอนุชา ระบุว่า มารับฟังปัญหา การลอกท่อและน้ำท่วมต้องดูภาพรวม ต้องดีไซน์ออกแบบต้องแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน