กรมควบคุมโรคเผยพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมกว่า 1.7 แสนคน เสียชีวิตแล้ว 16 ราย

กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 ราย เสียชีวิต 16 ราย โดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5–9 ปี รองลงมาคือ 0–4 ปี และ 10–14 ปี แม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี ขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่า ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุด
โดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดประจำปี จึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อ พร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี เพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น